Transfert historique à l’OM : Une «superstar» a signé !

Actuel sélectionneur de la Serbie, Dragan Stojkovic avait défendu les couleurs de l'OM entre 1990 et 1994. Recruté pour 49 millions de francs (environ 13M€), soit le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque, le joueur était alors considéré comme l'un des meilleurs 10 de la planète, adoubé par Diego Maradona en personne.

En novembre 1989, Bernard Tapie, alors président de l’OM, prenait l’avion direction Belgrade. L’homme d’affaires s’était rendu en Yougoslavie avec l’ambition de recruter Dragan Stojkovic, alors considéré comme le meilleur numéro 10 de la planète. « Fin novembre 1989, Bernard Tapie est arrivé à Belgrade tout seul et a dit à l'Étoile Rouge : ''Je suis venu acheter Stojkovic. C'est le joueur qui me manque pour gagner la Ligue des champions'' » indique, aujourd’hui, l’actuel sélectionneur de la Serbie. Un effort qui s’était avéré payant puisque l’OM officialisait quelques semaines plus tard l’arrivée de Stojkovic pour 49 millions de francs, deuxième transfert le plus cher à l'époque derrière celui de Diego Maradona.