PSG - Coup de tonnerre : Une star veut s'en aller ?

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma fait les gros titres des rubriques mercato en ce moment, avec un possible départ du Paris Saint-Germain qui est annoncé. C’est notamment le cas en Italie, où l’on parle d’un possible retour en Serie A de l’ancien de l’AC Milan.

Très critiqué depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d’accord. Héros de la campagne en Ligue des Champions, le gardien a réalisé des prestations incroyables, mais il pourrait finalement quitter le PSG. Car son contrat se termine dans un an et pour le moment, aucune prolongation n’est en vue.

Choc au PSG Une situation qui fait énormément parler, surtout de l’autre côté des Alpes. Ces dernières semaines, un retour de Donnarumma en Serie A a été annoncé, notamment du côté de la Juventus ou de l’Inter. Mais en Premier League plusieurs clubs songeraient également à lui et cela serait le cas des deux géants de Manchester.