Rabiot sur le départ : Nouvelle bombe a l’OM !

Axel Cornic

Même pas un an après sa signature, Adrien Rabiot pourrait quitter l’Olympique de Marseille. La presse italienne assure que le milieu serait tout proche d’un retour en Serie A, mais pas du côté de la Juventus et plutôt de l’AC Milan, où un certain Massimiliano Allegri travaillerait d’arrache-pied pour le retrouver.

Bien avant la fin de la saison, l’avenir d’Adrien Rabiot était l’un des dossier épineux que l’OM devait régler. La qualification en Ligue des Champions semble pouvoir aider les Marseillais à le garder, mais pour ne rien arranger un club pousserait pour le convaincre de faire ses valises.

Allegri, ennemi numéro 1 de l’OM Il s’agit de l’AC Milan, qui possède un joker de luxe en la personne de Massimiliano Allegri. Ce dernier entretien une relation très solide avec Rabiot depuis leur passage en commun à la Juventus. D’après les informations de Sky Sport Italia, il insisterait en coulisses pour le convaincre de quitter l’OM pour le retrouver dans le nord de l’Italie.