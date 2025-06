Officiel : Le PSG laisse partir un attaquant !

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club après Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani ne va pas retrouver le Paris Saint-Germain en ce mois de juin. L’international français va en effet rester à la Juventus au moins jusqu’à la fin du Mondial des clubs, qui se terminer le 13 juillet prochain.

Entre lui et Luis Enrique , ça n’a jamais vraiment collé. Ainsi, Randal Kolo Muani a du quitter le PSG pour relancer sa carrière lors du dernier mercato estival. Mais son prêt à la Juventus ne comporte aucune option d’achat et il faudra désormais savoir de quoi son avenir sera fait, alors qu’à Paris on ne compte toujours pas sur lui.

Son souhait est exaucé !

Et c’est désormais officiel ! Via ses canaux officiels, la Juventus a en effet annoncé que l’attaquant du PSG restera bel et bien au club pour disputer le Mondial des clubs, tout comme son coéquipier Francisco Conceição, prêté par le FC Porto. « Randal Kolo Muani et Francisco Conceição joueront le Mondial des clubs avec la Juventus » peut-on lire dans un communiqué publié ce mercredi par le club turinois.