Kolo Muani aux États-Unis : L'accord annoncé avec le PSG !

Prêté sans option d’achat l’hiver dernier pour six mois, Randal Kolo Muani pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Damien Comolli, nouveau directeur général bianconero, évoquant un accord déjà trouvé avec le Paris Saint-Germain.

Troisième plus gros transfert de l’histoire du club, Randal Kolo Muani semble se plaire en Italie. L’attaquant du PSG a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato estival et il pourrait bien y rester, bien qu’aucune option d’achat n’ait été inséré dans le deal. Mais tout pourrait se boucler dans les prochaines semaines, puisque la presse italienne évoque des négociations très avancées entre les deux clubs.

« Kolo Muani sera avec nous lors de la Coupe du Monde des Clubs »

Et ça se confirme ! Présent en conférence de presse ce mardi pour sa présentation face à la presse, le nouveau directeur général de la Juventus a en effet fait une grande annonce pour Kolo Muani. « Nous avons trouvé un accord avec le PSG pour son salaire et il sera avec nous lors de la Coupe du Monde des Clubs » a déclaré Damien Comolli. « Il n'y a pas encore d'accord définitif pour la saison prochaine, mais je suis optimiste car le PSG n'a pas fermé la porte et Kolo Muani souhaite rester à nos côtés ».