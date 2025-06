Kolo Muani - PSG : L'homme qui va tout changer !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, Randal Kolo Muani était prêté à la Juventus alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG. Et visiblement, la Vieille Dame aurait bien l'intention de conserver l'attaquant français. Fraîchement nommé directeur sportif de la Juve, Damien Comolli sera un homme clé dans ce dossier.

La Juve veut conserver Kolo Muani

Et pour cause, selon les informations de TMW, la Juventus discute déjà avec le PSG pour conserver Randal Kolo Muani au-delà de la Coupe du monde de clubs. Igor Tudor adore le profil de l'attaquant français et en a fait sa priorité pour occuper le poste d'avant-centre la saison prochaine, d'autant plus que Dusan Vlahovic devrait partir à un an de la fin de son contrat. Pour le moment, la Vieille Dame espère un nouveau prêt et les deux clubs discutent sur la possibilité qu'une option ou une obligation d'achat soit incluse.