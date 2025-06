«Je pars» : Un joueur du PSG met fin au suspense !

Cet hiver, Randal Kolo Muani a décidé de rejoindre la Juventus de Turin pour gagner en temps de jeu et ainsi se relancer. Un choix payant pour le Français, qui a retrouvé des sensations et qui marque de nouveau. L’ancien Nantais va d’ailleurs rester chez la Vieille Dame, puisqu’il a déclaré qu’il allait disputer la Coupe du monde des clubs sous le maillot turinois.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG s’est séparé de plusieurs joueurs qui n’entraient plus dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio se sont trouvés un nouveau point de chute, pour retrouver du temps de jeu et se relancer. Le Français a rejoint la Juventus de Turin, le Slovaque Fenerbahçe et l’Espagnol Aston Villa.