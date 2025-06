Kvaratskhelia : Panique totale au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une longue interview accordée à la presse qatarie, Nasser Al-Khelaifi a fait quelques révélations sur la finale de la Ligue des champions. Le président du PSG a notamment révélé que lors du dernier entraînement, Khvicha Kvaratskhelia s’était blessé, quittant ses partenaires sur une jambe et laissant craindre un forfait pour la finale.

La préparation du PSG pour la finale de la Ligue des champions a semblé très calme et sereine tant les Parisiens sont arrivés parfaitement préparés pour défier l' Inter Milan . Et pourtant, quelques jours avant le grand rendez-vous, Khvicha Kvaratskhelia a été touché à l'entraînement comme le révèle Nasser Al-Khelaïfi qui explique avoir eu très peur que le Géorgien ne soit pas en mesure de tenir sa place face à l'Inter.

«Kvara a eu un incident à l'entraînement qui a nécessité l'intervention du médecin du PSG»

« Après l'entraînement, j'ai demandé à Luis Enrique. Il m'a dit : "Kvara, s'il va bien il joue, sinon un autre jouera". On voulait le dispenser de l'entraînement vendredi (à l'Allianz Arena à la veille du match, ndlr), il n'a pas accepté. Luis Enrique a rigolé et m'a dit : "Même sur un pied, il va vouloir jouer le match." Cette grinta, c'est la mentalité des joueurs qu'on a recrutés. Ils aiment jouer au foot. Après les entraînements, ils continuent de jouer ensemble, comme s'ils étaient des enfants. Leur vie, c'est le foot », ajoute Nasser Al-Khelaïfi. Finalement, non seulement Khvicha Kvaratskhelia a joué, mais surtout il a été très bon, inscrivant notamment le quatrième but de la démonstration du PSG (5-0).