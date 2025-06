Transfert de Dembélé : La folle promesse du PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en route pour les Etats-Unis pour disputer la première Coupe du monde des Clubs, Ousmane Dembélé a réservé une belle surprise à son président, invité de C à Vous ce mercredi soir. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l'international tricolore a tenu à remercier son dirigeant pour la confiance accordée.

Invité de C à Vous ce mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a reçu un petit message d’ Ousmane Dembélé durant l’émission. Actuellement en route pour les Etats-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs, le joueur du PSG avait enregistré un message pour remercier son président, vainqueur il y a quelques jours de la Ligue des champions.

L'hommage de Dembélé à son président

« Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez tout fait pour que je me sente bien dans le club. On est tous derrière vous, on ne vous lâchera pas » a confié l’international tricolore.