Mercato - OM : Le coup de fil de Benatia pour un improbable retour !

Medhi Benatia n'a pas menti, l'OM est bien attentif au marché des joueurs libres. On a pu s'en rendre compte avec l'arrivée d'Angel Gomes, en fin de contrat au LOSC. Un renfort à 0€ pour le club phocéen qui ne devrait pas être le dernier. Benatia aurait notamment tenté sa chance pour faire revenir un nom bien connu à Marseille.

Si les fans de l' OM attendent de grosses recrues cet été, le club phocéen n'a pas des moyens illimités et c'est ainsi que le marché des joueurs libres va être exploité. D'ailleurs, Medhi Benatia avait fait une annonce très claire à ce sujet : « Tous les top joueurs en fin de contrat, on les a essayés ».

Une tentative avec Zambo Anguissa

Et parmi ces joueurs en fin de contrat, on retrouve notamment un certain Frank Zambo Anguissa. Joueur de l'OM entre 2015 et 2018, le Camourenais, qui arrive au terme de son engagement avec Naples, aurait été approché par Medhi Benatia. Selon La Provence, le directeur du football de l'OM aurait appelé Zambo Anguissa, mais voilà que ce dernier aurait refusé l'idée d'un retour à Marseille.