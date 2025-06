Zinedine Zidane, le dossier sensible !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l'a annoncé : il quittera l'équipe de France en 2026 après la Coupe du monde. En ce qui concerne son successeur, rien n'est encore officiel alors que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Si cela semble être une évidence, Philippe Diallo se veut prudent sur ce dossier, qu'il reconnait comme très sensible.

En 2026, l' équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, le temps de Didier Deschamps sur le banc des Bleus est compté, lui qui a annoncé son départ à l'issue de la Coupe du monde. Une décision qui a fait apparaitre une grande question : qui succédera à DD chez les Bleus ? Pour beaucoup de fans, la réponse est une évidence et l'heure de Zinedine Zidane semble enfin être arrivée, lui qui attend l' équipe de France depuis un moment. Inactif depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zizou pourrait donc prochainement revenir aux affaires.

« Je ne peux pas m'avancer sur des noms »

C'est Philippe Diallo, président de la FFF, qui décidera ou non de la nomination de Zinedine Zidane pour remplacer Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Pour Le Figaro, il a d'ailleurs été interrogé sur ce dossier XXL. Le successeur de Noël Le Graël a alors fait savoir : « Etre l'homme qui va nommer Zinedine Zidane après Didier Deschamps, c'est quelque chose qui me plait ? Je ne peux pas m'avancer sur des noms. Je ne veux pas m'avancer parce que je veux respecter le travail qu'a fait Didier Deschamps avec son staff jusqu'à la Coupe du monde sans qu'il soit perturbé par une annonce prématurée. Lorsque la Coupe du monde s'arrêtera, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur et un nouveau staff. Je serai prêt ».