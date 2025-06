Kylian Mbappé, la terrible vérité ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Attaquant star du Real Madrid et figure de proue de l’équipe de France depuis des années désormais, Kylian Mbappé est celui pré-destiné à rafler le Ballon d’or. Cependant, son grand ami Ousmane Dembélé pourrait lui refuser la priorité cette année. Ce qui en dérangerait plus d’un d’après Karl Toko Ekambi.

Du point de vue de Karl Toko Ekambi , cette manière de penser est tout bonnement insensée. « Les Espagnols font toujours front derrière leurs joueurs, à 200%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs ! Normalement, on doit tous être derrière Ousmane Dembélé, mais les gens ils lui trouvent des problèmes… Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ? Ils ne parlent même pas ! On attendrait juste qu’on lui donne le trophée ».

Buteur d’Al-Ettifaq passé par la Ligue 1 et notamment à l’OL, Toko Ekambi souligne sur la chaîne Twitch d’Ange BR un point de discorde important en France concernant Ousmane Dembélé et le Ballon d’or : Kylian Mbappé. « Par rapport aux critères qu’ils nous donnent tout le temps, on ne devrait même pas discuter ! Le problème, c’est qu’ils ne veulent pas le donner à Dembélé. Et je pense aussi que, peut-être, ça dérange les Français que Dembélé gagne un Ballon d’or avant Mbappé ». Enfant prodige du football français depuis ses débuts tonitruants à l’AS Monaco et son éclosion en 2017, Mbappé est perçu comme le meilleur joueur français et certains auraient du mal à honorer Dembélé plutôt que lui selon Karl Toko Ekambi.