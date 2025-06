Mbappé, la lourde accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a tout pris dont la Ligue des champions pendant cette saison 2024/2025. Et ce, grâce en partie au rendement d’Ousmane Dembélé. Suffisant du point de vue de Karl Toko Ekambi pour qu’il remporte le Ballon d’or. Mais pas pour tout le monde dans l’hexagone à cause de Kylian Mbappé. L’attaquant camerounais balance.

Kylian Mbappé est l’enfant prodige du football français depuis son éclosion dans l’hexagone et sur la scène européenne avec l’AS Monaco en 2017. Une année plus tard, « Kyky de Bondy » s’asseyait sur le toit du monde avec l’équipe de France en Russie. Dès lors, avec sa 4ème place au classement du Ballon d’or, Mbappé était promis au Saint-Graal. Cependant, il se pourrait bien que ce soit son ami de toujours Ousmane Dembélé qui lui grille la priorité après avoir fait un carton plein avec le PSG.

«Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ?» Cependant, Karl Toko Ekambi affirme qu’Ousmane Dembélé n’est pas le favori indiscutable du Ballon d’or en France où beaucoup d’observateurs lui préfèrent Lamine Yamal. Une aberration d’après l’ancien attaquant du Stade Rennais. « Les Espagnols font toujours front derrière leurs joueurs, à 200%. En France, on ne fait que critiquer nos joueurs ! Normalement, on doit tous être derrière Ousmane Dembélé, mais les gens ils lui trouvent des problèmes…Tu crois que si un Espagnol fait la saison de Dembélé, les gens vont parler ? Ils ne parlent même pas ! On attendrait juste qu’on lui donne le trophée ».