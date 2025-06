Officiel – OM : Le grand changement est annoncé !

C’est désormais officiel : l’OM a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2025/2026. Déjà aperçu lors du concert de Jul au Vélodrome, il a été présenté ce lundi avec une campagne ancrée dans l’identité marseillaise. La tunique se veut le reflet de l’identité marseillaise, mêlant fierté, élégance et attachement au territoire.

« C’est bien plus qu’un maillot, c’est notre identité. Comme un repas marseillais, le nouveau maillot domicile 2025/2026 se raconte et se partage. Il fait déjà partie de nos vies et ressemble à son peuple, élégant et fier », écrit l’OM sur son compte X.

La révélation sur les réseaux sociaux

Sur ses réseaux sociaux, l’OM a posté une série de photos dans lesquelles on aperçoit les joueurs olympiens dans un bistrot, en train de faire et de manger des pizzas tout en portant la tunique marseillaise. On y retrouve notamment Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Leonardo Balerdi. On voit également Gerónimo Rulli porter le maillot des gardiens.