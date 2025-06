Ballon d'or : L'aveu de Kylian Mbappé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Ballon d'or est la récompense ultime individuellement parlant dans le football. Et Ousmane Dembélé le sait pertinemment. Mais à l'instar de Kylian Mbappé qui lui a tenu ce discours, le numéro 10 du PSG sait que tout passera par le collectif et les succès d'équipe.

Auteur d'un triplé national avec le PSG, Ousmane Dembélé a ajouté la cerise sur le gâteau d'une saison déjà extraordinaire en remportant la Ligue des champions le 31 mai dernier face à l'Inter (5-0). Meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur joueur de C1, Dembélé est le grand favori au Ballon d'or.

«Avec Kylian, on s'est toujours dit que remporter des titres collectifs était le plus important » De son côté, Kylian Mbappé a brillé avec le Real Madrid sur le plan statistiques. Pichichi de Liga et soulier d'or européen, le capitaine de l'équipe de France n'a pas le palmarès d'Ousmane Dembélé cette saison, mais est tout de même dans la discussion. Pourtant, le principal intéressé a fait un aveu lourd de sens à l'attaquant du PSG. « Est-ce que vous le taquinez en lui disant que vous pouvez le gagner avant lui ou alors vous n'osez pas trop aborder ce sujet ? Non, non, on n'en a pas parlé, on ne se chambre pas sur ça. Avec Kylian, on s'est toujours dit que remporter des titres collectifs était le plus important si tu veux gagner le Ballon d'Or ».