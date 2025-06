L'énorme mea culpa du clan Mbappé après la catastrophe !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire, la saison du SM Caen a été catastrophique. Le club normand a fini bon dernier de Ligue 2 et évoluera donc en National la saison prochaine. Un fiasco à la suite duquel Ziad Hammoud a pris la parole. Et le président de Caen n'a pu que faire son mea culpa.

L'été dernier, Kylian Mbappé a enfilé une nouvelle casquette, celle de dirigeant. En effet, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen . Forcément, avec l'arrivée du Français, on s'attendait à de grandes choses en Normandie, tout le contraire s'est finalement produit. Ça a été une longue descente aux enfers pour le SM Caen , dernier de Ligue 2 et relégué en National.

« Certaines erreurs ont été faites »

Nommé président du SM Caen suite à l'arrivée de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud a réagi à ce fiasco. Et dans des propos accordés à France 3, il a alors fait savoir : « Ce serait complètement illusoire de dire qu'on n'a pas fait d'erreurs. Les résultats sont là et c'est en partie aussi parce que certaines erreurs ont été faites. Je pense certaines décisions auraient dû être prises plus tôt, d'autres différemment ».