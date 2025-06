Kylian Mbappé : Le calvaire de nombreuses familles !

Ayant fini bon dernier de Ligue 2, le SM Caen va donc évoluer en National la saison prochaine. Une relégation catastrophique puisqu'elle va coûter les emplois de nombreuses personnes au sein du club normand. En effet, un plan de licenciement a été annoncé par le clan Mbappé, de quoi mettre plusieurs familles dans l'embarras.

Avec la relégation du SM Caen , Kylian Mbappé et ses équipes ont été obligés de réagir. Alors que la formation normande évoluera donc désormais en National, il faut réduire la voilure. En ce sens, un plan de licenciement a été annoncé et il faudrait s'attendre à une vingtaine de départ à Caen . Une très mauvaise nouvelle pour les différents employés dans l'attente de leur sort.

« Des familles entières vont être impactées »

« On sait qu'il va y avoir des licenciements, mais on ne sait pas qui va partir. On parle d'une vingtaine de salariés, soit entre 20 et 29 personnes. On est inquiets. Des salariés et même des familles entières vont être impactés », poursuite cette source sur ce qui se prépare au sein du club de Kylian Mbappé.