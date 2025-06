Mbappé se rapproche du PSG, le scoop est lâché en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Kylian Mbappé est en conflit ouvert avec le PSG depuis près d'un an. Malgré les tensions avec son ancienne équipe, l'international français a tenu à féliciter Nasser Al-Khelaïfi et le groupe parisien pour sa victoire en Ligue des champions. Le responsable qatari l'a annoncé sur le plateau de Cyril Hanouna.

Entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, la rupture est consommée. Le journaliste Daniel Riolo parle même de « haine » entre les deux hommes. La raison ? Le joueur du Real Madrid estime que son club doit lui verser 55M€ d’impayés, ce que le club conteste.

Hanouna appelle Al-Khelaïfi à l'antenne L’affaire pourrait bien se terminer devant la justice. Mais le temps d’une soirée, Mbappé aurait mis de côté les rancœurs pour féliciter le PSG pour sa victoire en Ligue des champions. Comme l’a annoncé Nasser Al-Khelaïfi sur le plateau de Cyril Hanouna, le champion du monde 2018 lui a envoyé un message de félicitations après la victoire face à l’Inter.