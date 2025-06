PSG : Le grand changement annoncé par Al-Khelaïfi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux jours après la victoire du PSG face à l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a échangé avec Cyril Hanouna sur les ondes d’Europe 1. Le président du club de la capitale a évoqué le parcours de son équipe dans la compétition, estimant que le match face à Manchester City avait été le tournant de la saison.

Animateur de l’émission On marche sur la tête sur Europe 1, Cyril Hanouna a pu échanger avec Nasser Al-Khelaïfi en direct lundi. Par téléphone, le président du PSG a donné son ressenti deux jours après la victoire de son équipe face à l’Inter Milan (5-0), synonyme de premier sacre en Ligue des champions pour le club de la capitale.

« Même moi je ne savais pas si ce serait cette saison ou pas » « Première chose, je veux te remercier toi, Cyril. Tu as toujours été avec nous, tu as toujours cru en notre projet. On était sur le bon chemin, mais même moi je ne savais pas si ce serait cette saison ou pas. Je veux te remercier publiquement parce qu’on a vraiment besoin, comme toi, de médias français honnêtes », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, qui a révélé avoir reçu un message de félicitation de la part de Kylian Mbappé.