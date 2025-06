RMC : Départ de Daniel Riolo, l’annonce folle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette saison, Daniel Riolo n’a clairement pas été en phase avec le management de Luis Enrique et son attitude face à la presse. L’éditorialiste de RMC pointait d’ailleurs du doigt un ras-le-bol de certains cadres du vestiaire du PSG au sujet de l’entraîneur espagnol en fin d’année civile 2024 et l’avait remis en question, s’interrogeant sur ce qu’Enrique avait réellement apporté au Paris Saint-Germain. Un extrait ressorti par le rappeur Booba sur X après le sacre en Ligue des champions, réclamant au passage son départ de la radio !

Le samedi 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a enfin pu célébrer sa première Ligue des champions grâce à un large succès acquis face à l’Inter (5-0), déjà malheureux finaliste de l’édition 2023. Les hommes de Luis Enrique ont signé une démonstration tactique face à l’équipe de Simone Inzaghi qui a bluffé tout le monde y compris Rayan Cherki en conférence de presse avec l’équipe de France lundi soulignant un point important : « le PSG a été bon dans tous les aspects du jeu ».

Un vieux dossier de Daniel Riolo ressort sur Luis Enrique L’assise tactique couplée à une performance XXL des joueurs de l’équipe de France a permis à Booba de remettre au goût du jour des déclarations négatives de Daniel Riolo datant de la première partie de saison lorsque le PSG peinait à convaincre au niveau des résultats en saison régulière de Ligue des champions avec notamment une défaite contre Arsenal (0-1) et l’Atletico de Madrid (1-2). « Dans un débat on a voulu me faire passer comme d’habitude pour le gars en fixette, le mec qui s’énerve. Parce que Gifi (ndlr Luis Enrique) fait progresser tout le monde. Tous les joueurs progressent grâce à lui. Je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, il s’est mis dans la tête que c’était devant la défense, je maintiendrai toujours que c’est un 8 et que ça n’est pas un 6. Fabian Ruiz avec l’Espagne est un joueur de foot, au PSG c’est un fantôme. Bambi (ndlr le sobriquet qu’il donne à Bradley Barcola) en championnat, il y a de vrais progrès. C’est un joueur qui commence à montrer des choses. Il n’a pas encore le niveau Ligue des champions. Dembélé, c’est toujours pareil, il est capable d’éliminer n’importe qui, probablement un de ceux qui fait le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Tous les joueurs, c’est comme ça ».

«Qu’on me dise ce que ce gars a apporté depuis qu’il est au club ?» La figure de proue de l’After Foot continuait alors sa tirade concernant l’absence de progression individuelle et collective du PSG, demandant ainsi des comptes à l’entraîneur : Luis Enrique. « Hakimi, qu’on me dise pas qui l’a fait progresser. Il était très bon à l’Inter, il a été bon au PSG, ce n’est pas Luis Enrique qui l’a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait n’existe plus. Marquinhos, n’a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu’il a. C’est tout, il n’y a rien. Qu’on me dise ce que ce gars (ndlr Luis Enrique) a apporté depuis qu’il est au club ? ».