Départ d'une star : Le PSG va choquer tout le monde ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a gravi les échelons et a traversé les périodes compliquées avant de remporter la Ligue des Champions samedi soir. Alors qu’il est resté évasif sur son avenir à l’issue de ce titre historique, le gardien italien pourrait être poussé vers la sortie par Luis Enrique. Explications.

Vient désormais la question de son avenir au PSG . En fin de contrat en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est resté très évasif à ce sujet à l’issue du titre européen. « Mon futur ? Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matchs très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matchs », avait ainsi confié le portier italien au micro de Sky Sport Italia.

Ça coince pour l’avenir de Donnarumma ?

« On discute, il reste un an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps. On cherche une solution. Sur ce point, les dirigeants ont été clairs : quand on aura signé, toutes ces rumeurs s'éteindront toutes seules », confiait quant à lui son agent Enzo Raiola en mars dernier. A en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le fait que le PSG n’ait toujours pas prolongé son gardien est mauvais signe. Surtout, le fait que Luis Enrique, qui veut des renforts bien précis, n’ait encore jamais signé de gardien, le démangerait. De quoi relancer la piste menant à Lucas Chevalier ? Possible…