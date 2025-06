Révolution au PSG : Al-Khelaïfi calme le vestiaire !

Depuis samedi soir, le PSG est en pleine euphorie. Tout juste sacré champion d’Europe, le club de la capitale va rapidement devoir se focaliser sur la Coupe du monde des clubs. En attendant, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a révélé ce lundi qu’il avait lancé un gros avertissement à ses joueurs après ce titre historique.

« Il est impératif de rester humbles aujourd’hui, de continuer à travailler »

« C’est la preuve que nous allons dans la bonne direction. On l’a préparé, on a beaucoup travaillé, on a souffert, on a subi de grosses défaites. Mais le football va vite, et on a toujours cru en notre projet. Cependant, il est impératif de rester humbles aujourd’hui, de continuer à travailler et à s’améliorer. J’ai dit aux joueurs ‘les gars, on profite, ensuite vous rejoignez vos équipes nationales, mais le jour où vous revenez, on pense à la Coupe du monde des clubs’, a ainsi confié Nasser Al-Khelaïfi.