Le PSG sacré : Une légende du Real Madrid se paye Mbappé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Ligue des champions est enfin au PSG, le grand rêve de Nasser Al-Khelaïfi s’est réalisé en tant que président du club. Le nouveau projet sportif a porté ses fruits avec l’exil des stars et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé. Critiqué pour ses efforts défensifs par Luis Enrique en personne et certains observateurs, Mbappé a été piqué par Toni Kroos.

Le samedi 31 mai 2025, le PSG a soulevé la Ligue des champions qu’il attendait tant depuis des années. Et ironie du sort, pour rafler ce trophée tant espéré, il aura fallu attendre les défections de toutes les stars un temps adulées au Paris Saint-Germain. Après Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti un an plus tôt, c’est Kylian Mbappé qui s’en est allé pour le Real Madrid à l’été 2024.

Le PSG, une équipe unie en défense et en attaque Au Paris Saint-Germain, l’avènement des jeunes talents est alors arrivée avec un quadruplé historique : Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et donc la Ligue des champions. Le club de la capitale est allé chercher le Saint-Graal européen sans superstar avec une équipe très solidaire qui fait à la fois les efforts offensifs et défensifs ensemble. En attestent le but du défenseur Achraf Hakimi et les replis défensifs des attaquants comme Khvicha Kvaratskhelia.