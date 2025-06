Départ annoncé au PSG, c’est le choc !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a marqué l’histoire du football français samedi soir en devenant le deuxième club de l’hexagone après l’OM à soulever la Ligue des champions. Le grand projet sur lequel le président Nasser Al-Khelaïfi a tant travaillé s’est concrétisé à Munich face à l’Inter (5-0). Et maintenant ? Marquinhos laisserait planer le doute sur son avenir… décidé dans un an ?

La boucle est bouclée pour Marquinhos . Arrivé au PSG à 19 ans en provenance de la Roma et ayant traversé les projets de jeu avec divers entraîneurs / stars ainsi qu’un virage à 180° pris à l’été 2022 au niveau de la politique sportive sonnant la fin de l’ère des strass et des paillettes comme affirmé par le président Nasser Al-Khelaïfi en interview avec Le Parisien.

C’est bientôt terminé avec le PSG ?

Et ce virage a porté ses fruits. Avec les départs de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ainsi que Marco Verratti, le PSG a misé sur de jeunes talents encadrés par Luis Enrique. Ce qui a donné une demi-finale de Ligue des champions l’exercice précédent et une finale cette année. Pari tenu et gagné pour la direction parisienne. Capitaine du PSG depuis 2020 et joueur depuis 2013, Marquinhos a laissé l’hypothèse d’un départ subsister après la finale contre l’Inter samedi dernier (5-0).