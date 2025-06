«C’est signé», l’annonce historique sur le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est entré dans l'histoire du football français en devenant la deuxième équipe de Ligue 1 à remporter la Ligue des champions. Face à l'Inter ce samedi soir, le club parisien a fait étalage de son talent et de son sens du jeu (victoire 5-0). Pour Daniel Riolo, les débats autour de la meilleure équipe tricolore de l'histoire sont terminés.

Riolo impressionné par le PSG

« Cette équipe est extraordinaire. On a tellement ramé depuis des années qu’il fallait qu’en finale, on marque avec 5 buts d’écart. On n’avait jamais vu un truc pareil : il fallait que ce soit le PSG qui le fasse. C’est une tornade, ce qu’on a vu » a confié le journaliste sur RMC.