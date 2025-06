PSG : Daniel Riolo enterre définitivement l’OM !

Le PSG a enfin remporté la Ligue des champions, balayant l’Inter Milan 5-0 dans une finale à sens unique. Un triomphe historique qui efface des années de frustration et change le visage du football français. Pour Daniel Riolo, ce sacre enterre définitivement l’OM : Paris est désormais au sommet de l’histoire hexagonale.

Le PSG l’a enfin fait. Après des désillusions chaque année en Ligue des champions, le club de la capitale a enfin offert à ses supporters le Saint Graal. Les hommes de Luis Enrique affrontaient l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions et espéraient prendre leur revanche sur la défaite de 2020 face au Bayern Munich . C’est chose faite pour le PSG , qui s’impose 5-0 dans une finale à sens unique, sans suspense, et presque trop facile pour les Parisiens.

«C’est fait, entendu et signé»

Daniel Riolo s’est exprimé dans l’After Foot sur le sacre du PSG et en a profité pour mettre un petit tacle à l’OM : « Cette équipe est extraordinaire. On a tellement ramé depuis des années qu’il fallait qu’en finale, on marque avec 5 buts d’écart. On n’avait jamais vu un truc pareil : il fallait que ce soit le PSG qui le fasse. C’est une tornade, ce qu’on a vu. J’ai écrit trois livres d’histoire sur ce club où, la plupart du temps, c’était pour chialer, dire qu’on s’était fait fourrer là. Enfin, le PSG est le plus grand club de l’histoire du foot français. C’est fait, entendu et signé. »