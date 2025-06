PSG : Il efface Mbappé, c'est historique !

Samedi soir, Désiré Doué a été choisi par Luis Enrique pour commencer la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (victoire 5-0). C’est une très belle histoire pour l’attaquant du PSG, qui, il y a encore quelques mois, évoluait au Stade Rennais. Mais tout est allé très vite pour lui, qui est même devenu le plus jeune Français à démarrer une finale de Ligue des champions, dépassant au passage un certain Kylian Mbappé.

Forcément, en passant du Stade Rennais au PSG , la vie de Désiré Doué a complètement changé. Lors de ses premiers mois à Paris , le milieu offensif a d’ailleurs eu un peu de mal et il n’était pas forcément titulaire dans l’esprit de Luis Enrique . Mais lors d’un match de Ligue des champions face à Salzbourg , le Français s’est finalement libéré en inscrivant son premier but avec le club de la capitale. Depuis ce moment-là, il n’a cessé de progresser et il est désormais devenu un élément important du champion de France .

Désiré Doué bat un record

Désiré Doué a enchaîné les buts et les passes décisives avec le PSG, et Luis Enrique a donc décidé de récompenser son jeune joueur. Le Français était titulaire lors de la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan (victoire 5-0), ce qui lui a valu de battre un record. L’ancien Rennais est tout simplement devenu le plus jeune Français à disputer une finale de C1. Âgé de 19 ans et 362 jours, Doué a donc fait mieux qu’un certain Kylian Mbappé en 2020 contre le Bayern Munich par exemple.