Luis Enrique : La discussion secrète révélée au PSG ?

Dans quelques heures, Marquinhos brandira peut-être la première Ligue des champions de l’histoire du PSG. Mais pour pouvoir accéder à une telle joie, les Parisiens devront d’abord se défaire de l’Inter Milan. Une mission très compliquée, et Luis Enrique va donc devoir motiver de la meilleure des façons son groupe. L’entraîneur parisien n’a d’ailleurs pas voulu vraiment dévoiler ce qu’il avait dit à ses joueurs.

« Nous avons la mentalité et l'ambition pour gagner »

Interrogé par Canal+ avant la rencontre, Luis Enrique n’a pas vraiment voulu dévoiler son discours à ses joueurs. Mais une chose est certaine, l’entraîneur du PSG est ultra motivé pour rendre fiers les supporters parisiens. « Ce que j'ai dit à mes joueurs ? C'est plus facile de dire que de faire, mais je pense que ce qu'on va apporter ici, c'est la joie du football et de dominer le match et d'honorer ce soutien de nos supporters (ndlr il montre les supporters du PSG qui crient dans les tribunes). Une ambiance incroyable ? C'est une finale, nous avons la mentalité et l'ambition pour gagner, on va essayer de tout bien faire. »