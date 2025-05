OM : «A jamais les premiers», le gros tacle de LFI au PSG

Ce samedi soir, le PSG et l’Inter Milan s’affronteront en finale de la Ligue des champions. Si les supporters parisiens seront bien sûr tous derrière le champion de France, ce n’est pas le cas de ceux de l’OM. Ces derniers souhaitent une défaite de Paris, tout comme le député LFI Sébastien Delogu qui a clairement affirmé son soutien au club phocéen.

Depuis plusieurs semaines, la France se déchire à la question de savoir s’il faut supporter ou non le PSG . Dernièrement, de nombreuses anciennes gloires marseillaises ont par exemple affiché leur soutien au club de la capitale. Ce n’est pas le cas de tout le monde et notamment de Sébastien Delogu . Sur X , le député LFI a publié un montage du logo de l’ OM combiné à celui de l’ Inter Milan avec la mention : « A jamais les premiers ».

Luis Enrique veut marquer l’histoire

Le PSG pourra toutefois compter sur le soutien de près de 20 000 de ses supporters ce samedi soir à Munich, ainsi que des millions devant leur poste de télévision. Luis Enrique entend d’ailleurs les rendre fiers en marquant l’histoire, comme il l’a affirmé vendredi en conférence de presse. « On a joué des finales anticipées tout le temps. On a montré aucune peur. On va essayer d'entrer sur le terrain avec nos meilleures armes. Ma plus grande motivation, c'est de marquer l'histoire à Paris, c'est de marquer l'histoire d'un pays. Être le premier, c'est ce qui me motive le plus. »