PSG : «Tu ne peux pas rêver mieux», une signature de folie annoncée !

Il y a quelques années, M6 avait acheté les droits des finales de Ligue des champions pour les années 2025, 2026 et 2027. La chaîne de télévision ne savait pas alors quelles allaient être les affiches et elle a finalement eu beaucoup de chance. En effet, grâce à la présence du PSG en finale, les revenus publicitaires de la six vont exploser.

Les supporters du PSG retiennent leur souffle. Ce samedi soir, le club de la capitale va essayer de remporter pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Pour y arriver, les Parisiens devront venir à bout de l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich.

Une finale à suivre sur M6 Seulement quelques milliers de supporters du PSG auront la chance de suivre cette rencontre dans le stade et, pour tous les autres, il faudra donc se rabattre sur la télévision. Bonne nouvelle, la rencontre sera diffusée gratuitement, puisque M6 retransmettra le match, tout comme Canal+.