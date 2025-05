Le PSG envoie un magnifique message à son rival

À quelques heures de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, le PSG a tenu à saluer la mémoire d’Ernesto Pellegrini, ancien président historique du club italien, décédé ce samedi à l’âge de 84 ans. Un geste élégant de la part du club parisien, salué sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il s’apprête à disputer le match le plus important de son année face à l’Inter, le PSG a eu un geste fort. Le club milanais est en deuil ce samedi 31 mai. Président de l’Inter pendant 11 ans, de 1984 à 1995, Ernesto Pellegrini s’est éteint à 84 ans. Sous sa présidence, l’Inter Milan avait notamment remporté le championnat et la Supercoupe d'Italie (1989), ainsi que deux Coupes de l'UEFA (1991 et 1994).