Ibrahimovic : Le message inattendu du PSG !

Ému samedi soir après la victoire face à l’Inter Milan (5-0) et le premier sacre du PSG en Ligue des champions, Marquinhos a eu une pensée pour ses anciens coéquipiers. Le capitaine du club de la capitale a tenu à adresser un message à ceux passés par Paris et qui n’ont pas réussi à y remporter la C1, tels que Zlatan Ibrahimovic ou Thiago Silva.

« C'est un mélange de joie, de toutes ces émotions passées ensemble. J'ai souffert mais j'ai grandi avec cette équipe », a réagi Marquinhos au micro de M6, avant d’avoir une pensée pour certains de ses anciens coéquipiers passés par le PSG . « Je pense à tous les joueurs qui sont passés et qui n'ont pas réussi. Mon idole Thiago, Lucas, Zlatan, Cavani, Di Maria. Autant de joueurs qui sont passés ici qui méritaient ça et qui n'ont pas réussi. Aujourd'hui on arrive et on la ramène à la maison. »

« C'est le plus beau jour de ma vie »

Marquinhos a ajouté : « Je pense à tous les supporteurs qui ont été avec nous, ceux au Parc et ceux dans le monde entier. Je vous aime, profitez et nous on va profiter ici. C'est le plus beau jour de ma vie. Ma famille m'a accompagné et a vécu ça avec moi. C'était un grand objectif. Quand on est arrivés, personne ne croyait qu'on puisse aller aussi loin. C'est douze ans de difficultés et où on a souffert. Je valorise trop ce titre là, il est avec nous et on le ramène à la maison, je suis trop content. »