PSG : Une star est «amoureuse», la grande annonce !

Entre le Paris Saint-Germain et Marquinhos, c'est un couple qui dure depuis douze ans et qui pourrait se poursuivre jusqu'en 2028, date de l'expiration de son contrat actuel. Le capitaine du PSG a vu bien des stars et des équipes différentes être construites autour de lui dans la capitale, mais ce groupe bâti par Luis Enrique est de loin son préféré.

Avant la grande finale de Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter samedi soir à Munich, Marquinhos prenait part 24 heures plus tôt à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match vendredi soir. L'occasion pour le capitaine du Paris Saint-Germain de déclarer sa flamme à cette équipe unique et spéciale.

«Cette équipe prend du plaisir, tous les jours au quotidien» « Beaucoup de gens m'ont posé cette question, ils font beaucoup de comparaisons pour toutes les années que j'ai passé ici, les équipes que j'ai eu. Cette équipe prend du plaisir, tous les jours au quotidien. On le voit comment on court tous ensemble, comment on se comprend sur le terrain ». a dans un premier temps confié le défenseur central brésilien de 31 ans au club depuis l'été 2013.