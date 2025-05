Un joueur de rugby au PSG, l'annonce choc !

Transféré au PSG le 1er juillet 2021, Gianluigi Donnarumma est monté en puissance au fil des années. Grâce à sa saison 2024-2025 XXL, l'international italien est d'ailleurs l'un des grands artisans de la qualification parisienne pour la finale de la Ligue des Champions. D'après Fabien Barthez, Gianluigi Donnarumma a pu progresser grâce à sa perte de poids notamment, n'ayant plus l'apparence d'un « deuxième ligne ».

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec l' AC Milan , Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG il y a près de quatre ans. Au fil des saisons, le gardien de 26 ans a pris de plus en plus de place dans la cage parisienne. Et aujourd'hui, il peut se vanter d'avoir permis au PSG de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions , programmée ce samedi soir à l' Allianz Arena de Munich .

«Il fait moins deuxième ligne»

« Donnarumma est arrivé à Paris après l'Euro (2021), avec ce statut de meilleur gardien du monde à digérer. Et en plus, il a dû gérer la cohabitation avec Keylor Navas, un gardien de niveau international, mais ce n'était pas une bonne idée. Ce type de cohabitation, ça n'aide pas. Là, il boucle sa troisième année pleine et il prend de l'ampleur. J'ai le sentiment qu'il a maigri, il fait moins deuxième ligne (rires). C'est quelqu'un qui prend de la place, avec son envergure, il sait anticiper. On l'a vu sur des duels en quarts ou demi-finales. Sans technique de la croix, comme quoi, il n'y a pas que ça comme bagage technique possible. Le domaine aérien ? Vu sa taille (1,96 m), il manque d'aisance dans ses déplacements mais je trouve, malgré tout, qu'il peut donner confiance à son équipe. Son jeu au pied peut être propre en restant simple. Après les critiques qu'il a subies, il a fait preuve d'une grande force mentale pour retrouver son niveau. Ça, c'est une vraie force », a déclaré Fabien Barthez, ex-gardien de l'équipe de France, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.