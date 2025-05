«Un grand joueur» a signé, le très gros coup du PSG !

Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déboursé 70M€ (bonus compris) pour arracher Achraf Hakimi à l'Inter lors de l'été 2021. Interrogé sur l'international marocain, Matteo Darmian a affirmé que le club de la capitale avait réalisé une masterclass sur le mercato.

«C’est un grand joueur et un grand homme»

Interrogé sur Achraf Hakimi en conférence de presse, Matteo Darmian (35 ans) n'a pas tari d'éloges à son égard, affirmant que le PSG avait réalisé un excellent coup en bouclant son transfert. « Comme tous les supporters et tout le monde au club, j’ai de bons souvenirs d’Hakimi ici (à l'Inter). Il a beaucoup donné pour ce maillot et pour ce club. Il a très bien joué cette saison-là. C’est un grand joueur et un grand homme et il le montre aussi avec le PSG maintenant », a confié le défenseur de l'Inter.