«Je suis amoureux», la déclaration au PSG en direct !

Patron du vestiaire du PSG, Marquinhos a vu passer une flopée de stars depuis ses débuts en 2013 à Paris. Malgré les Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Zlatan Ibrahimovic, c'est l'équipe actuelle gérée par Luis Enrique pour laquelle il a clamé son amour devant les journalistes avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions.

Capitaine du PSG depuis 2020 et le départ de Thiago Silva pour Chelsea, Marquinhos a vu un paquet de joueurs et d'entraîneurs se succéder au Camp des loges. Depuis l'été 2023 et la nomination de Luis Enrique au poste de coach, le groupe professionnel séjourne au Campus PSG pour s'entraîner quotidiennement et pour se préparer aux grandes échéances.

«On le voit comment on court tous ensemble, comment on se comprend sur le terrain» Ce fut le cas pour cette finale de Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter à l'Allianz Arena de Munich ce samedi 31 mai. Evoluant au Paris Saint-Germain depuis l'été 2013, Marquinhos a vu différents projets avec Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Mais cette solidarité collective cette saison instaurée par Luis Enrique lui plaît tout particulièrement. « Beaucoup de gens m'ont posé cette question, ils font beaucoup de comparaisons pour toutes les années que j'ai passé ici, les équipes que j'ai eu. Cette équipe prend du plaisir, tous les jours au quotidien. On le voit comment on court tous ensemble, comment on se comprend sur le terrain ».