Un Ballon d’Or au PSG, il répond !

Présent en conférence de presse, Ousmane Dembélé s'est prononcé sur la rencontre face à l'Inter, certainement la rencontre la plus importante de sa carrière. Ce match pourrait lui permettre de repartir avec un titre européen, mais aussi de se positionner comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or. L'attaquant a évoqué cette possibilité ce vendredi soir.

« Beaucoup de fierté d'être ici en finale. On a énormément travaillé, ça n'a pas été facile, surtout en début de saison en Ligue des champions. On a su changer cette dynamique » a confié Dembélé en conférence de presse ce vendredi.

Dembélé répond pour le Ballon d'Or

A titre individuel, cette rencontre revêt d’une importance particulière pour Dembélé car elle pourrait lui permettre de se replacer dans la course à la victoire au Ballon d’Or. Mais pour l’heure, l’attaquant du PSG ne veut pas penser à ce trophée. « La chose la plus importante, c'est gagner cette C1. Je suis focalisé sur l'équipe et pas les trophées individuels. Je pense surtout au collectif » a déclaré le champion du monde 2018 dans des propos rapportés par RMC Sport.