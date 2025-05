PSG : Le déchirement d'une star du cinéma à Marseille...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La corbeille du Parc des princes est souvent peuplée de stars de cinéma, chanteurs ou autres membres du monde du show-business. Roschdy Zem est un inconditionnel du PSG depuis 30 ans à présent et ne manquera pour rien au monde la finale de la Ligue des champions à l'Allianz Arena de Munich ce samedi soir alors que son artiste préféré se produira au même moment à Marseille.

Roschdy Zem, natif de Gennevilliers cinq ans avant la création du club, a le sang rouge et bleu. Son cœur bat pour le club de la capitale : le PSG et pour aucun autre. Après des années de désillusion sous le Qatar Sports Investments ou QSI qui a racheté le club en 2011, le Paris Saint-Germain est plus qu'à un tout petit match d'éventuellement être sacré champion d'Europe.

«J’ai deux passions dans la vie, Bruce Springsteen et le PSG» Ce samedi 31 mai, le Paris Saint-Germain disputera la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire contre l'Inter, cinq ans après la première perdue face au Bayern Munich. L'acteur de Chouchou, d'Indigènes ou encore de Commis d'office s'est confié au Parisien sur son amour pour le PSG et le déchirement qu'il ressent en même temps en raison du concert de Bruce Springsteen à l'Orange Vélodrome. « J’ai deux passions dans la vie, Bruce Springsteen et le PSG. Et de façon improbable, le hasard a voulu que Springsteen joue le 31 mai au Vélodrome, à Marseille (un report après l’annulation de son concert du 25 mai 2024). J’avais évidemment pris des billets ! ».