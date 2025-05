Le PSG a signé «le meilleur du monde», l’annonce de son agent !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au cours d'un long entretien accordé à la presse espagnole, Alejandro Camaño a raconté sa rencontre avec Achraf Hakimi. Alors jeune espoir du Real Madrid, l'arrière droit avec séduit l'agent grâce à son sourire, sa gentillesse, mais aussi ses qualités sur le terrain. Camaño avait très vite décelé en lui un talent rare, présent seulement chez les meilleurs de la planète.

L'agent d'Hakimi dit tout sur sa rencontre avec le joueur

« Ils m'ont dit qu'ils allaient me présenter un joueur nommé Achraf , qui jouait en U19 du Real Madrid . C'était par l'intermédiaire de mon avocat, qui le connaissait. Nous avons rencontré son père au Corte Inglés de Getafe. Je lui ai dit : "Si tu viens avec moi, on va faire des choses spectaculaires." Au bout de cinq minutes, je me suis dit : "Celle-là, c'est pour moi !" Je l'ai senti. Il y a deux joueurs que j'ai remarqués grâce à leurs sourires : le petit pont Ibagaza et lui. Un sourire, c'est tout » a confié Camaño au cours d’un entretien accordé à AS ce vendredi.