Real Madrid : La terreur vécue par Achraf Hakimi !

Au tout début de sa carrière, Achraf Hakimi a dû faire face à un choix important pour son avenir. En effet, l’actuel joueur du PSG devait décider entre jouer pour l’Espagne ou bien pour le Maroc. S’il a opté pour les Lions de l’Atlas, Hakimi avait pourtant été appelé par la Roja. C’est alors qu’il a eu certaines craintes vis-à-vis du Real Madrid. Explications.

« Il avait un peu peur »

Achraf Hakimi a ainsi choisi le Maroc, mais refuser l’Espagne aurait été à l’origine de certaines craintes chez l’ancien joueur du Real Madrid à propos de son avenir chez les Merengue. Ayant convaincu le Marocain de choisir les Lions de l’Atlas, Nasser Larguet, ancien DTN marocain, a expliqué pour L’Equipe : « Il m'avoue qu'il a un problème, qu'il a été appelé par l'Espagne. Et il avait un peu peur car s'il n'honorait pas la sélection, que serait-il advenu pour son contrat au Real Madrid etc. ? Je lui ai dit : « Je te conseille d'y aller car tu auras l'occasion de comparer, tu feras ton choix en ton âme et conscience » ».