PSG : Le gros sacrifice d’Ousmane Dembélé

Cette saison, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’atout offensif numéro un du PSG. Le Français fait partie des candidats crédibles pour le Ballon d’or, mais il n’en fait pas une obsession. En effet, l’attaquant préfère avant tout les trophées collectifs et donc remporter la Ligue des champions avec le club de la capitale.

Ousmane Dembélé veut gagner la Ligue des champions en priorité

S’il inscrit un but en finale de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé marquera donc encore un peu plus les mémoires et sera encore plus favori pour le Ballon d’or. Une récompense qui n’obsède pas le joueur du PSG, qui préfère avant tout gagner la Ligue des champions, comme il l’a confié à TNT Sports. « Tout le monde me parle de ça. Mais comme je l'ai dit, avant de penser au Ballon d'Or, il faut gagner la Ligue des champions. Quand tu es joueur du PSG, il y a bien plus important que les trophées individuels, tu dois penser à ramener ce trophée-là. » Le Parisien pourrait toutefois remporter les deux trophées, à moins que les performances de Kylian Mbappé ou bien de Lamine Yamal, par exemple, privent l’ancien joueur du Borussia Dortmund d’une telle récompense. Réponse le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet.