OM : McCourt l'appelle, il signe immédiatement !

Dans un entretien pour Dream Team Podcast, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur les coulisses de son arrivée à la présidence de l’OM en 2016. L’ancien patron olympien dévoile comment Frank McCourt l’a convaincu, à coups d’arguments de long terme et d’un parallèle marquant entre Marseille et Boston, sa ville natale.

Frank McCourt a racheté l’ OM en 2016 pour 45 M€. Le propriétaire américain ambitionnait de ramener le club phocéen au sommet et s’est entouré pour cela de nombreuses personnes, dont Jacques-Henri Eyraud , qu’il a rapidement nommé président. L’homme d’affaires américain a d’abord dû convaincre l’ancien dirigeant de l' OM de signer. Eyraud a révélé dans Dream Team Podcast la teneur de leurs échanges et comment le natif de Boston a réussi à le séduire.

« Qu’est-ce qui me convainc chez McCourt ? J’ai senti sa philosophie d’investissement, qui était axée sur le long terme. Je ne le voyais pas du tout comme quelqu’un capable de prendre ses clics et ses clacs dès la première tempête venue », raconte Jacques-Henri Eyraud au micro de Dream Team .

« J’ai trouvé ça vachement bien, ça m’a parlé »

L’entrepreneur français confie également avoir été séduit par une comparaison inattendue faite par McCourt entre Marseille et Boston, sa ville natale :

« Il m’a fait un parallèle entre le PSG et l’OM, et New York et Boston. Il m’explique que New York est la ville lumière, la ville riche, la ville des athlètes mariés aux stars de cinéma. Boston, c’est la ville ouvrière, la ville où le succès n’est pas servi sur un plateau, mais où vous devez le mériter par votre travail et vos efforts. J’ai trouvé ça vachement bien, ça m’a parlé. »