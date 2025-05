Zidane - Deschamps : Trahison à l’OM, il confirme !

Zinédine Zidane et Basile Boli ont affiché un soutien mesuré au PSG en vue de la finale de Ligue des champions, au nom de la France. Une position qui a provoqué la colère de certains supporters marseillais. Boli, accusé de trahison, s’est justifié dans La Provence, rappelant son attachement indéfectible à l’OM.

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan approche à grands pas, et plusieurs personnalités ont affiché leur soutien au club parisien, y compris des figures marseillaises. Zinédine Zidane a confié au micro de Canal+ :

«Mes déclarations ont été mal comprises»

Ces propos ont suscité de vives polémiques, poussant Basile Boli à s’expliquer dans La Provence. Il en a profité pour défendre aussi Zidane et Didier Deschamps :

« Il s'agissait d'une émission réservée aux enfants âgés de 7 à 11 ans, quelque chose de léger. Mes déclarations ont été mal comprises. J'ai peut-être vexé pas mal de personnes, mais je ne soutiens personne et, surtout, je ne suis pas fâché avec l'OM. Cela fait 32 ans qu'une équipe française n'a pas remporté la Ligue des champions. Je suis Marseillais à la vie à la mort, mais je suis Français d'abord. Personne n'ignore la rivalité entre l'OM et Paris. Comme Zinédine Zidane et Didier Deschamps, mon cœur ne peut pas être autre chose que bleu et blanc. »