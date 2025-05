L'OM rate un Ballon d'Or, le grand regret...

Jean-Pierre Papin quitte la réserve de l’OM après deux saisons et confie un regret lié à son statut au club. Le Ballon d’Or 1991 n’a pas pu assurer l’intérim lors d’un match de Ligue Europa contre l’Ajax, une occasion saisie par Pancho Abardonado qui avait pris les rênes de l’équipe. Score final : 3-3.

«De l’eau a coulé sous les ponts»

Lorsqu’on lui demande s’il aurait souhaité prendre les rênes de l’équipe première de l'OM après le départ de Gennaro Gattuso l’an dernier, Papin répond :

« Sincèrement, je ne sais pas. Mon seul regret, c’est de ne pas avoir pu entraîner, pour des raisons contractuelles, contre l’Ajax (car j’étais prestataire et non salarié du club, Pancho Abardonado avait assuré l’intérim). C’est du passé, ce n’est pas grave, de l’eau a coulé sous les ponts et il n’y a aucun problème. »