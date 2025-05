Surprise, Daniel Riolo annonce un grand projet à l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le PSG s'apprête à disputer sa finale de Ligue des champions ce samedi, la planète football va continuer de vibrer dans les prochaines semaines. En effet, il y aura rapidement d'autres événements durant le mois de juin, à commencer par la Coupe du monde des clubs nouvelle génération, où le PSG est également convié. Daniel Riolo révèle que l'équipe de l'After Foot de RMC va suivre la compétition directement depuis les Etats-Unis, où elle est organisée.

La saison est encore loin d'être terminée pour le PSG. En effet, après la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, le club prendra assez directement la direction des Etats-Unis pour participer à la Coupe du monde des clubs, qui s'étend du 15 juin au 13 juillet. Cette année, la compétition accueille plus d'équipes et pour cette nouvelle version, Daniel Riolo révèle que l'After Foot a de grands projets.

Grand voyage aux Etats-Unis pour l'After Foot Dans un calendrier de plus en plus dense, quelques-uns des plus grands clubs d'Europe se donneront rendez-vous aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs. Pour cette nouvelle version de la compétition, l'After Foot prévoit une grande couverture de l'événement en allant directement sur place. « Et puis on enchaîne avec d'autres évènements, d'abord la Ligue des Nations la semaine prochaine, puis la Coupe du monde des Clubs. On a un partenariat avec DAZN sur cette compétition, et on va faire une tournée de l'After aux Etats-Unis à la rencontre d'un public qui est assez nombreux, il y a beaucoup d'Afteriens aux Etats-Unis » dévoile Daniel Riolo dans une vidéo de Colinterview.