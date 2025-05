PSG : Masterclass signée Luis Enrique, Deschamps balance !

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique s'est entêté à appliquer sa méthode, sans jamais revenir sur sa position. Alors que le club de la capitale va affronter l'Inter en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir à l'Allianz Arena de Munich, Didier Deschamps a tenu à féliciter le coach parisien.

A la fin de la saison 2023-2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique . Dès son arrivée à Paris , le coach espagnol a insufflé sa philosophie de jeu à ses joueurs, à savoir un football de possession avec un pressing agressif dès la perte du ballon. Et si un élément de son effectif n'applique pas ses consignes, il est laissé sur le carreau.

PSG : Deschamps encense Luis Enrique

Malgré les difficultés du début de saison, notamment dans la finition lors de la saison régulière de la Ligue des Champions, Luis Enrique n'a jamais dérogé à ses principes de jeu. En effet, le coach du PSG a toujours suivi sa ligne directrice, et cela a fini par payé, puisque son équipe peut réaliser un quadruplé historique. Sacré au Trophée des Champions, en Ligue 1 et en Coupe de France, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi va disputer la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter ce samedi soir, et ce, à l'Allianz Arena de Munich.