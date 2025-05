OM - PSG : Les trahisons continuent !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, plusieurs légendes de l’OM ont publiquement apporté leur soutien au club parisien. Zidane, Deschamps, Boli, Durand ou encore Casoni ont provoqué la colère de certains supporters olympiens en appelant à soutenir le représentant français.

Alors que la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan se rapproche, plusieurs personnalités marseillaises ont affiché leur soutien au club parisien, provoquant la colère des supporters de l’OM. Zinédine Zidane a notamment déclaré au micro de Canal+ :

« Bien sûr, on va regarder, oui ! Même moi qui suis Marseillais, de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne. »

Des propos allant dans le même sens que ceux de Didier Deschamps en conférence de presse :

« Vous êtes sérieux ? Vous n’êtes pas sérieux de me poser une question comme ça… Il faut poser cette question sur le Vieux-Port, vous êtes sûrs de la réponse. Moi, je suis sélectionneur, il y a une équipe française. Même si j’ai un passé marseillais, la réponse me paraît tellement évidente. Vous ne devriez même pas me poser la question. Je ne suis pas à ce niveau-là, sincèrement. Évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français (que le PSG gagne), mais bon, toutes les questions sont possibles. »