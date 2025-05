1 milliard d'euros : La proposition inédite reçue par le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la bataille fait rage entre le PSG et la Mairie de Paris en ce qui concerne le Parc des Princes. A tel point que le club de la capitale serait sur le point de dénicher le site pour la construction d'en nouveau stade. Un projet valorisé à 1 milliard d'euros. Mais du côté de la Mairie de Paris, on ne renonce pas à l'idée de convaincre le PSG par le biais d'une proposition inédite.

C'est un dossier dont le dénouement se fait toujours attendre. En effet, alors que les discussions pour la vente du Parc des Princes n'aboutissent pas, le PSG s'est mis en quête d'un nouveau site pour construire un stade flambant neuf. Un projet évalué à près d'un milliard d'euros, mais qui ne convient évidemment pas à la Mairie de Paris. Ainsi, David Belliard, qui a la double casquette d'adjoint d'Anne Hidalgo et de candidat à sa succession, propose une grande consultation citoyenne auprès des Parisiens et des Parisiennes dans l'optique de déterminer l'avenir du Parc des Princes avec trois propositions claires donc une inédite : On vend, on ne vend ou on partage.

La Mairie de Paris veut encore convaincre le PSG « Il y a une situation de blocage entre le club et la Mairie de Paris. On a un désaccord sur l'avenir du Parc des Princes. On a un désaccord sur le fait que les propriétaires du club veulent acheter le stade très très peu cher, c'est-à-dire une trentaine de millions d'euros. Donc c'est vraiment très très peu. Le Parc des Princes appartient à tout le monde donc je fais partie de celles et ceux qui disent qu'ils ne souhaitaient pas vendre le Parc. Ces grandes infrastructures qui appartiennent aux Parisiens et aux Parisiennes doivent continuer à être aux Parisiens et aux Parisiennes. J'ai un objectif en tant qu'élu et en tant que candidat à la Mairie de Paris, c'est que nous respections cette maxime qui dit "Ici c'est Paris". Je crois que le PSG c'est Paris et qu'il doit donc continuer à jouer au Parc des Princes », confie-t-il au micro de France Info, avant de faire différentes propositions.