Luis Enrique : Le dilemme historique au PSG ?

Dans quelques heures seulement, le PSG tentera d'aller décrocher sa première victoire en Ligue des champions grâce à la finale qui se déroulera à Munich contre l'Inter. Une seule interrogation semble subsister à l'instant T au niveau de la composition de départ sur un poste offensif entre Désiré Doué et Bradley Barcola ? Qui doit choisir Luis Enrique ? C'est notre sondage du jour !

Qui pour mener la ligne d'attaque du Paris Saint - Germain ? Luis Enrique a alterné par moments en cette deuxième partie de saison aux côtés d' Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia . Désiré Doué a un temps eu les faveurs de Luis Enrique à coup sûr, mais pour le quart de finale retour face à Aston Villa (2-3), ce fut Bradley Barcola qui fut choisit par l'entraîneur du PSG . Les deux internationaux français se disputent une place de titulaire pour cette finale de C1 face à l' Inter. Fabrice Hawkins était présent ce vendredi pendant l'émission Rothen s'enflamme et a livré la première tendance. « Dans le groupe et autour du groupe, on a la sensation que c'est Bradley Barcola qui débutera aux côtés d'Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia ».

«Il y a un ballotage favorable pour Barcola qui devrait commencer sauf surprise»

Le journaliste de RMC était présent à la conférence de presse du PSG et notamment de l'entraîneur Luis Enrique. Après quoi, pendant l'émission Génération After et l'After Foot, Fabrice Hawkins a confirmé la tendance en question. « Il y a un ballotage favorable pour Barcola qui devrait commencer sauf surprise. L'incertitude ne sera pas levée ce soir ». D'après les informations de RMC Sports, en plus de la titularisation de Bradley Barcola à la place de Désiré Doué, le reste devrait être du grand classique. avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, une ligne de défense composée de Marquinhos, Willian Pacho, d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Pour ce qui est de l'entrejeu, ce serait Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant, aux côtés de Bradley Barcola se trouveront Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia d'après le média. Est-ce le bon choix ?