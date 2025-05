PSG - Dembélé : L'annonce inquiétante...

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG pourra profiter d'avoir un groupe complet pour faire le voyage à Munich en vue de la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale a mis toutes les chances de son côté dernièrement pour essayer d'aller chercher ce titre. Malgré tout, il y a quelques inquiétudes concernant l'état de forme d'Ousmane Dembélé, lui qui avait été touché lors du match aller contre Arsenal.

Dembélé au sommet pour la finale ?

En élevant son niveau de jeu en 2025, Ousmane Dembélé est devenu l'élément central du projet parisien cette saison. Le PSG espère pouvoir compter sur lui samedi soir. « Il est moins frais, et on ne sait pas si sa blessure a été complétement résorbée. Maintenant, on est assez longtemps après la blessure. Il faut voir dans quel état il va arriver. Mais le but, cela reste important. Parce que des différences, Dembélé en faisait déjà durant la première partie de saison. La lucidité et la confiance qu'il a eues ensuite dans son extraordinaire période, cela a changé également la face de l'équipe. Donc, il vaut mieux quand même avoir un Dembélé capable de marquer » réagit Daniel Riolo dans une vidéo pour Colinterview.